Binlerce tüketici gıda güvenliği konusunda bilgilendirildi

Antalya’da 2019 yılının ilk 8 ayında 19 ilçede kurulan bilgilendirme noktalarında 7 bin 300 kişiye gıda güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalara aralıksız olarak devam ediliyor. Bu kapsamda Antalya’da 19 ilçede kurulan bilgilendirme noktalarında teknik personel vasıtasıyla "Güvenilir gıda nedir? Gıda hijyeni neden önemlidir? Pazar ve marketlerden hatta internetten gıda alışverişi yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Ürün ambalajında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Ürün son kullanma tarihi neden önemlidir?" gibi birçok soruya cevap verilerek vatandaşlar gıda güvenliği konusunda bilinçlendiriliyor.