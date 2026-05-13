Binlerce siyonist Hz. Yusuf'un Türbesine baskın düzenledi

Aralarında siyonist Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in de bulunduğu 5 binden fazla Yahudi, işgal rejiminin yoğun koruması altında Nablus’un doğusundaki "Makam-ı Yusuf"a baskın düzenledi

Yerel kaynaklar, baskına aralarında siyonist Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile bazı Knesset üyelerinin de katıldığını aktardı.

İşgalcilerin baskın öncesi kentte geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığı, çok sayıda mahalleye konuşlandığı, evlerin çatılarına keskin nişancılar yerleştirdiği ve askeri kontrol noktaları kurarak kenti kuşatma altına aldığı belirtildi.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Makam-ı Yusuf"ta Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor.

Arkeologlar ise söz konusu kabrin birkaç asırlık ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Müslümanlar, işgalcilerin bölgeyi siyasi ve ideolojik baskınlar için kullandığını ifade ediyor.