Binlerce sentetik hap ele geçirildi: 4 zanlı tutuklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 953 sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Bahşılı ilçesinde düzenlenen operasyonda, H.K. (29), E.K. (36), O.K. (26) ve B.K'nin (27) ev ve üst aramalarında 6 bin 953 sentetik uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.