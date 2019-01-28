Binlerce öğretmenin beklediği haber! Resmen başladı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen için tercihler başladı.

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, elektronik ortamda (https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx) yapılacak. Tercih işlemleri 1 Şubat'a kadar devam edecek, atamalar ise 7 Şubat 2019'da tamamlanacak.

En yüksek kontenjan sınıf öğretmenliğinde

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan belirlendi.