Binlerce kişi öldü diye duyurdular! Çin'den covid açıklaması: Vakalar 1 milyarı aştı!

İlk koronavirüs vakasını 31 Aralık 2019 tarihinde dünyaya bildiren yeryüzünün en kalabalık ülkesi Çin, şimdiye kadarki en sıra dışı açıklamasını ise bugün yaptı. Uyguladığı 'sıfır vaka' politikası nedeniyle yoğun protestolara hedef olan Pekin yönetimi, karantina önlemlerini 2022'nin son aylarında kaldırdı.

Tam da bu tarihten itibaren dünyanın gözü Çin'e çevrildi. Salgına karşı etkisiz kaldığı tespit edilen kendi üretimi aşısı dışında başka hiçbir aşıya izin vermeyen Çin'de korkulan oldu, Pekin yönetimi 1 milyarı aşan koronavirüs vakasının ardından ilk birkaç haftada 60 bin insanın öldüğünü itiraf etti.

Karantina önlemlerinin kaldırılması ve seyahate izin verilmesiyle, Çin'deki vakalarda bir patlama yaşanması bekleniyordu. Başkent Pekin ve Şangay gibi büyük şehirlerde yaşayanların yüzde 70 ila 90'ının koronavirüse yakalandığı tahmin ediliyor.

MORGLARDAKİ GÖRÜNTÜLER SİNYALİ VERDİ

milliyet'in aktardığı ahberde: Sosyal medyaya ve dış basına yansıyan görüntülerde morg ve krematoryumlardaki yüksek ölü sayısı aylardır dikkat çekerken, yetkililer geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamada ölü sayısını birkaç düzine olarak açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Çin Sağlık Bürosu başkanı Jiao Yahui, 8 Aralık'dan bugüne kadar ülkede 59 bin 938 kişinin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Yahui, 5 bin 500 kişinin solunum yetmezliğinden öldüğünü belirtirken geri kalanların çeşitli sağlık sorunları yüzünden son nefeslerini verdiğini aktardı.

VAKA SAYILARININ DÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİLER

Yahui, konuşmasının son kısmında ise ölen kişilerin yüzde 90'ının 65 yaş ve üzeri olduğunu belirterek vaka sayısının pik noktasından düşüşe geçtiğini de paylaştı. 23 Aralık tarihinde ateşli hastalıklar sebebi ile hastaneye giden insan sayısının 2.9 milyon olduğunu söyleyen Yahui, geçtiğimiz hafta bu sayının 477 bine düştüğünü söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK

Öte yandan Yahui'nin açıkladığı veriler sadece hastanede hayatını kaybeden insanları kapsıyor. Bu bağlamda evde veya kırsal kesimde bir şekilde hayatını kaybeden insanlarla beraber bu sayının açıklanan rakamın çok üzerinde olduğu düşünülüyor.

Gelecek hafta başlayacak olan Çin Yeni Yılı kapsamında ülke genelinde seyahatlerin de başlayacağı biliniyor. Yetkililer vaka sayılarının daha da artmaması için ülke genelinde insanların yaşlı akrabalarını ziyaret etmemesini önerdi.

PEKİN ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÇARPICI RAPOR: 900 MİLYON KİŞİ ENFEKTE

Pekin Üniversitesi ise yaptığı bir araştırmayı kamuoyuyla paylaştı. Üniversitenin yürüttüğü araştırmaya göre ülkenin yüzde 64’ünde( yaklaşık 900 milyon kişi)

Kovid-19 tespit edildi. Anksu bölgesinde nüfusun yüzde 91’inin enfekte olduğu düşünülüyor. Yunnan’da bu oran yüzde 84, Çinghay’da ise yüzde 80 olarak hesaplandı. Çin’in önde gelen epidemiyologlarından (salgın hastalıklar uzmanı) Zeng Guang, vakaların 23 Ocak’taki Çin Yeni Yılı’nda en üst düzeye çıkmasının beklendiğini açıkladı.