Binlerce kişi ayaklanıyor! ‘Tarihin en büyük protestosu’

ABD Başkanı Trump’ın yarın yapacağı İngiltere ziyareti ülke tarihindeki en büyük protesto gösterilerinden birine sahne olacak. Geçen yıl Trump’ın İngiltere ziyaretini yaklaşık 250 bin kişi protesto etmişti. Ancak başkanın bu haftaki ziyaretinin geçen yıla kıyasla daha fazla ses getireceği tahmin ediliyor.

İlk İngiltere ziyaretini geçen yıl gerçekleştiren ve büyük protestolarla karşılanan ABD Başkanı Trump'ın, yarın yapacağı İngiltere ziyareti, ülke tarihindeki en büyük protesto gösterilerinden birine sahne olacak.

Binlerce kişi yarını bekliyor

Adanın hemen her bölgesinden binlerce kişi ABD Başkanının üç günlük ziyareti boyunca Londra'da bir araya gelerek Trump karşıtı gösteriler düzenleyecek.

Trump'ın resmi temaslarına başlayacağı pazartesi sabahı Buckingham Sarayı önünde toplanacak kalabalık, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Trump onuruna vereceği ziyafeti protesto edecek. Ülkenin diğer şehirlerinde de aynı gün Trump karşıtı çeşitli gösteriler yapılacak.

Eylemler ertesi gün, Trump'ın istifa etmeye hazırlanan İngiltere Başbakanı Theresa May'le yapacağı görüşme ve ortak basın toplantısı süresince de devam edecek.

Çarşamba günü Normandiya Çıkarmasını Anma etkinlikleri için Portsmouth'a gidecek Trump burada da protesto edilecek.

Geçen yıl 250 bin kişi

Geçen yıl Trump'ın İngiltere ziyaretini yaklaşık 250 bin kişi protesto etmişti. Ancak başkanın bu haftaki ziyaretinin geçen yıla kıyasla daha fazla ses getireceği tahmin ediliyor.

Londra polisi, Trump'ın 3 günlük ziyareti boyunca sıkı güvenlik önlemleri alacağını duyurdu.

Öte yandan "Irkçılığa karşı Milkshake" adlı grubun Trafalgar Meydanı'nda düzenleyeceği "Trump'a karşı Milkshake" etkinliğine 150'den fazla kişinin katılması bekleniyor.