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Binlerce insanın gözü bu haberde… Bugün Meclis’te görüşülecek

Binlerce askerin ve ailesinin sabırsızlıkla beklediği yeni askerlik kanunu Meclis'te. Meclis, askerlik süresini altı aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifini yasalaştıracak. İşte askerlikle ilgili son dakika gelişmeler

25 Haziran 2019 Salı 08:41
Binlerce insanın gözü bu haberde… Bugün Meclis’te görüşülecek

Yeni askerlik sistemi TBMM karşısına çıkıyor. Uzun süredir tartışılan ve düzenlenen yeni askerlik sistemi bugün Meclis karşısında oylanacak.

Askerlik süresi kısalıyor

TBMM Genel Kurulunda, 25 Haziran Salı günü Askeralma Kanunu Teklifi'nin "yürürlük" ve "yürütme" başlıklı maddelerinin kabulünün ardından tümü oylanacak. Teklifin yasalaşmasıyla askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.

Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda, bakanlığın teklifi üzerine cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

Yurt dışında en az 3 yıl süre ile fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecek.

Askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca ilave ödeme yapılacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak.

İlkokula başlama yaşı düzenleniyor

Meclis Genel Kurulunda Askeralma Kanun Teklifi'nin yasalaşmasının ardından ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmen, sağlık personeli ve Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin kadroya atanabilmeleri için zorunlu hizmet sürelerini düşüren Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için çalışma yapılacak.

Teklifin yasalaşmasıyla 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılacak. İlkokul birinci sınıfa, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indirilecek.

Sağlık Bakanlığında ve Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmesi için zorunlu hizmet süresi 4 yıla düşürülecek. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlı olacak.

Komisyonlar toplanıyor

ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları Araştırma Komisyonu 26 Haziran Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği, Türk Nöroloji Derneği, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ile eczacı Burcum Uzunoğlu bilgi verecek.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma komisyonun çarşamba günkü toplantısında Türk Psikologlar Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu ile Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinden Leyla Keser Berber sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu da çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Suriyeli sığınmacı çocuklara verilen rehabilitasyon hizmetleri konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri dinlenecek.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 08:41
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Şırnak
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Mardin
  7. Hatay
  8. Hakkari
  9. Gaziantep
  10. Ağrı
  11. bedelli askerlik son dakika
  12. askerlik süresi kısalıyor mu
  13. yeni askerlik sistemi
  14. askerlik düştü mü
  15. yeni askerlik düzenlemesi yasallaştı mı
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