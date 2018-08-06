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Binlerce hastaya müjde! Elektrik faturasını devlet ödeyecek

KOAH hastalarının evlerinde kullandığı cihazın neden olduğu yüksek elektrik faturaları artık devlet tarafından karşılanacak.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:22
Binlerce hastaya müjde! Elektrik faturasını devlet ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde geçtiğimiz Cuma günü açıklanan 400 proje arasında yer alan bir madde ile artık evde cihaza bağımlı hastalar elektrik faturası ödemeyecek.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın eylem planı arasında yer alan ve 100 gün içerisinde hayata geçirilmesi planlanan çalışma Türkiye’de sayıları binlerle ifade edilen ağır kronik hastalığı olan vatandaşları kapsıyor.

FATURALARI DEVLET KARŞILAYACAK

Düzenlemeyle birlikte kalp, akciğer, böbrek gibi kronik rahatsızlıklarından ötürü sürekli cihaza bağımlı bir şekilde hayatını sürdüren vatandaşların yaşadıkları evlere ait elektrik fatura bedelleri artık devlet tarafından karşılanacak.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN HESABINA YATIRILACAK

Uygulama, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı ile birlikte koordineli bir şekilde yürütülecek. Çalışma kapsamında yüksek elektrik faturalarını ödemekte zorluk çeken cihaza bağlı hastaların bulunduğu hanelerin fatura bedelleri ilgili elektrik dağıtım şirketlerinin hesaplarına ödenecek.

KESİNTİLERE KARŞI GÜÇ KAYNAĞI

Ekim ayına kadar hayata geçirilmesi planlanan düzenleme sadece elektrik faturalarını da kapsamayacak. Söz konusu hanelere fatura bedellerinin yanı sıra kesintisiz güç kaynağı da verilecek. Bu sayede olası elektrik kesintilerinde hastaların hayati risklerle karşı karşıya kalmasının da önüne geçilmiş olunacak.

 

AYLIK BİN 700 TL FATURA

Geçtiğimiz aylarda 'Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı' (KOAH) bulunan 70 yaşındaki Fatma Açıkgöz kullandığı 'Oksijen Konsantratörü' (Oksijen üretme makinesi) nedeniyle kendisine gelen bin 700 liralık elektrik faturasını ödeyemediği için elektrik firması tarafından elektriğinin kesilmesi riskiyle karşı karşıya kalmış, aile bireyleri ise yaşananlar karşısında "Faturayı ödeyemeyince dün elektrik firmasından görevliler geldi. Elektriği keseceklerdi. Ancak annemi makineye bağlı yaşadığını görünce kesmeden gittiler. Bize elektrik borcunu taksitlendirme yoluyla ödeyebileceğimizi söylediler. Ama ben onun taksitini ödeyene kadar diğer ayın faturası geliyor. Ne yapacağız bilmiyorum" diyerek sitem etmişti.

KOAH hastaların kullandığı oksijen üretme makinesi gün içerisinde 2-3 dakikalık kapatma haricinde neredeyse tam gün çalışıyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:22
  1. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
  2. KOAH
  3. Oksijen Konsantratörü
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
  6. Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
  7. Sağlık Bakanlığı

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