Binlerce hamile Tibet antilobunun 'doğum göçü' başladı

Önde gelen antilop çevrenin güvenliğini dikkatlice değerlendirdikten sonra, sürünün tamamı hızla yolu geçti ve Hoh Xil’in uçsuz bucaksız hinterlandına doğru ilerledi. Her yıl, on binlerce hamile Tibet antilopu, doğum yapmak ve temmuz ayı sonlarında yavrularıyla birlikte ayrılmak üzere mayıs ayı civarında Hoh Xil’e göç etmeye başlar.

Hoh Xil yönetim bürosunun Wudaoliang koruma istasyonu çalışanı Gyaom Dorge, “Hava koşulları düzeldikçe, Hoh Xil'deki Zonag Gölü’ne giden otoyoldan geçen Tibet antiloplarının sayısında bir artış oldu” dedi.

Binden fazla Tibet antilopu, bu yılki göçün geçen yıldan dokuz gün önce, 26 Nisan’da başlamasından bu yana Hoh Xil'e giderken istasyonun yakınından geçti. Türlerin üreme noktalarına rahatsız edilmeden ulaşmasını sağlamak için göç yolu boyunca devriye ve izleme artırıldı.

Çin’deki birinci sınıf devlet koruması altında, bir zamanlar nesli tükenmekte olan türler çoğunlukla Tibet Özerk Bölgesi, Qinghai Eyaleti ve Xinjiagn Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunuyor. Yasadışı avlanma yasağı ve yaşam alanlarını iyileştirmek için uygulanan diğer önlemler sayesinde nüfusları son 30 yılda arttı.

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