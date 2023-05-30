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Yaşam Binlerce hamile Tibet antilobunun 'doğum göçü' başladı
Yaşam

Binlerce hamile Tibet antilobunun 'doğum göçü' başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 23:55:00 -
Binlerce hamile Tibet antilobunun 'doğum göçü' başladı

Antiloplar her yıl, Çin’in kuzeybatısındaki Hoh Xil Ulusal Doğa Koruma Alanı’nın kalbine göç ediyor. Pazartesi sabahı, Qinghai-Tibet otoyolunun kenarında toplanan yaklaşık 50 Tibet antilopundan oluşan bir grup görüldü. Koruma önlemi olarak, tabiatı koruma alanı personeli güvenliği sağlamak için geçici trafik kontrolü gerçekleştirdi.

Önde gelen antilop çevrenin güvenliğini dikkatlice değerlendirdikten sonra, sürünün tamamı hızla yolu geçti ve Hoh Xil’in uçsuz bucaksız hinterlandına doğru ilerledi. Her yıl, on binlerce hamile Tibet antilopu, doğum yapmak ve temmuz ayı sonlarında yavrularıyla birlikte ayrılmak üzere mayıs ayı civarında Hoh Xil’e göç etmeye başlar.

Hoh Xil yönetim bürosunun Wudaoliang koruma istasyonu çalışanı Gyaom Dorge, “Hava koşulları düzeldikçe, Hoh Xil'deki Zonag Gölü’ne giden otoyoldan geçen Tibet antiloplarının sayısında bir artış oldu” dedi.

Binden fazla Tibet antilopu, bu yılki göçün geçen yıldan dokuz gün önce, 26 Nisan’da başlamasından bu yana Hoh Xil'e giderken istasyonun yakınından geçti. Türlerin üreme noktalarına rahatsız edilmeden ulaşmasını sağlamak için göç yolu boyunca devriye ve izleme artırıldı.

Çin’deki birinci sınıf devlet koruması altında, bir zamanlar nesli tükenmekte olan türler çoğunlukla Tibet Özerk Bölgesi, Qinghai Eyaleti ve Xinjiagn Uygur Özerk Bölgesi’nde bulunuyor. Yasadışı avlanma yasağı ve yaşam alanlarını iyileştirmek için uygulanan diğer önlemler sayesinde nüfusları son 30 yılda arttı.
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