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Binlerce eser yeni müzeyi bekliyor

Manisa’da, Ege Bölgesinde Mimar Sinan’a ait tek eser olan tarihi Muradiye Camisinin Külliyesindeki imarethane ve medrese bölümünde 1937 yılından beri hizmet veren ve 4 aydır tamamen ziyarete kapatılan Manisa Etnografya ve Arkeoloji Müzesindeki binlerce eser yeni müzenin tamamlanmasıyla yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor.

07 Haziran 2019 Cuma 14:47
Binlerce eser yeni müzeyi bekliyor

Manisa’da, Ege Bölgesinde Mimar Sinan’a ait tek eser olan tarihi Muradiye Camisinin Külliyesindeki imarethane ve medrese bölümünde 1937 yılından beri hizmet veren ve 4 aydır tamamen ziyarete kapatılan Manisa Etnografya ve Arkeoloji Müzesindeki binlerce eser yeni müzenin tamamlanmasıyla yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor. Paha biçilemeyen birçok eserin bulunduğu Manisa’da yen müzenin açılmasıyla turizm faaliyetlerinin de canlanması bekleniyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 20 milyon 300 bin TL ihale bedeliyle Yunusemre ilçesinde inşaatı devam eden yeni Manisa Müzesinin, sözleşme tarihine göre 2020 yılının ocak ayında bakanlığa teslim edilmesi gerekiyor. 29 Ocak 2018 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan yeni müze binası 10 bin metrekare bir alan üzerine planlandı. Yeni müze, zemin, birinci ve asma kattan oluşuyor. Müzenin toplam kapalı alanı yaklaşık 7 bin 600 metrekare, sergileme alanı 2 bin 392 metrekare ve depo alanları ise 1.240 metrekare. Zemin katta giriş holü, mağaza, kafeterya, güvenlik odası, çocuk oyun atölyesi, çok amaçlı salon, geçici ve kalıcı sergi salonları, teknik hacimler, depo ve sığınak; birinci katta ise sergi holü, yönetim birimleri ve depo mekanları; asma katta ise teknik hacimler ve depolama birimlerinin yer alacağı yeni müzenin dış cephe kaplamasında ise doğal taş ve paslandırılmış çelik kullanılacak.



Müze 4 aydır tamamen kapalı


Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla Manisa Etnografya ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünün teşhir ve depolarında yer alan eserlerin paketlenerek yeni Manisa Müzesine taşınmaya hazır hale getirilmesi amacıyla 11 Şubat 2019 tarihinden bu yana tamamen ziyarete kapatılan Manisa Müzesindeki binlerce paha biçilemeyen eser yeni müzenin tamamlanmasıyla yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor. Yıllardır yaşanan nem ve bakım çalışmaları nedeniyle kapalı bulunan arkeoloji bölümündeki birçok eserin de yeniden sergilenmeye başlayacağı yeni müzeyle birlikte Manisa’daki turizm faaliyetlerinin de canlanması bekleniyor.


Manisa Müzesinde, Batı Anadolu’nun çeşitli yerlerinden toplanan arkeolojik eserler, yöredeki eski uygarlıkların kültür ve yaşam özellikleri hakkında fikir vermeleri açısından büyük önem taşıyor. Müzenin diğer bir önemli özelliği, Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes antik kentinde 1958 yılından beri sürdürülen kazılarda bulunan eserlerin sergileniyor olması. Arkeoloji bölümünde bronz çağdan Bizans dönemi sonuna kadar lahitler, mezar taşları, mozaikler, toprak kaplar, heykeller, büstler, cam ve fildişi objeler bulunuyor. Ayrıca Sardes antik kentinden çıkarılan eserlerin ve mozaiklerin yer aldığı Sart salonu, antik çağ altın takıları, gümüş eşyaları ve oyun takımları örnekleri ile antik çağdan Osmanlı dönemine kadar uzanan döneme ait altın, gümüş ve bronz sikkeler de yer alıyor. Müzenin etnografya bölümünde ise halkın gelenek, görenek, inanç ve yaşam biçimini yansıtan silah, giysi, ev eşyaları ve el yazmaları gibi eserler bulunuyor.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:47
  1. sergi
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