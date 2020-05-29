  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Binlerce Bursalı Tarihi Ulucami’de buluştu

İslamiyetin 5.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:59:22 -
Binlerce Bursalı Tarihi Ulucami’de buluştu

İslamiyetin 5.önemli mabedi olarak bilinen Tarihi Bursa Ulucami’nin bahçesinde 74 gün aradan sonra cemaatle cuma namazı kılınmanın coşkusu yaşandı. Binlerce Bursalı Ulucami ve yanıbaşındaki Orhan Cami’nin avlusu ile hanlar ve çarşı bölgesinin avlusunu doldurdu. O anlar ise havadan görüntülendi.


Korona virüsünden dolayı 74 gündür cemaate kapalı olan camilerin bugün avlularında Cuma namazı kılındı. Bursa Ulucami avlusunda ve Orhan Parkı ile hanlar çevresinde binlerce kişi Cuma namazı İl Müftüsü İzani Turan tarafından kıldırıldı.


Tüm dünyayı etkisi altına alınan ve Türkiye’de de hissedilen korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verilmişti. 74 günün ardından Bursa tarihi Ulucami başta olmak üzere yüzlerce cami avlusunda Cuma namazı cemaatle kılındı. Herkesin kendi seccadesini getirdiği namazda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken, cemaatin maskeli olduğu gözlemlendi. Tarihi Ulucami de uzun bir aranın sonunda kılınan Cuma namazı da havadan görüntülendi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de cemaate maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı.


Binlerce kişi namazın sonunda İl Müftüsü İzani Turan’ın yaptırdığı duaya hep bir ağızdan amin diyerek dağıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı