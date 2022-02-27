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Dünya

Binlerce Azerbaycanlı Rusya'ya karşı toplandı!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sebebi ile Bakü'de bir araya gelen binlerce Azerbaycanlı, protesto gösterisi düzenledi. Öte yandan Ukrayna vatandaşları için yardım kampanyası başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 22:17:00 - 2022-02-27 22:19:31

 Yeniakit.com.tr 

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya gelen binlerce Azerbaycanlı, Rusya'nın saldırılarını protesto etti.

Ukrayna'nın Bakü Büyükelçiliği önünde toplanan Azerbaycanlılar, "Yaşasın Ukrayna" sloganları attı.

Ukrayna'ya yardım kapanyası!

Rusya Devlet Başkanı Putin'i protesto eden grup, Ukrayna'ya yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemeleri Ukrayna'ya gönderilmek üzere büyükelçiliğe teslim edildi.

'Çok sağ olun gardaşlar'

Twitter hesabından paylaşan Ukrayna'nın Azerbaycan Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi, "Bakülüler inanılmazdır. Yüzlerce vatandaş Ukrayna'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki büyükelçiliğin yakınında 'Yaşasın Ukrayna' sloganları attı. Çok sağ olun gardaşlar!" dedi.

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