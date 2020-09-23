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Spor Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları iptal edildi
Spor

Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:38:55 -
Binicilikte TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları iptal edildi

ANKARA (AA) - Ankara'da hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları iptal edildi.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Güncel gelişmeler nedeniyle 25-27 Eylül tarihlerinde Başkent Binicilik Kulübünde düzenlenecek 2020 TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupaları ile yarışma programında yer alan yarışmalar Bakanlık talebi ile iptal edilmiştir." denildi.


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