Bingöl'deki otobüs kazasında yaralı sayısı 21'e yükseldi

Bingöl’de kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yan yattığı kazada yaralı sayısı 21'e yükselirken, Vali Ahmet Hamdi Usta ve Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata yaralıları hastanede ziyaret etti.

Kazada 18 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralananların sayısı, sonradan hastaneye kaldırılanlara ile birlikte 21’e yükseldi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ile AK Parti Milletvekili Zeki Korkutata, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl Karlıova’daki tek taraflı otobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımızı Bingöl Milletvekilimiz Sayın Zeki Korkutata ile birlikte hastanede ziyaret ettik. Daha sonra gelenlerle birlikte 21’e ulaşan yaralılarımızın durumu hakkında başhekimimizden bilgi aldık. Hayati tehlikeleri yok. Hepsinin durumu iyi. Tedbir amaçlı tedavilerine devam ediliyor. Allah beterinden saklasın. Her birine acil şifalar diliyorum" dedi.

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