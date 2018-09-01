Bingöl'de toprağa gömdüğü 160 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Güvenlik güçleri Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunu devam ettirirken, bölgede arama tarama da yaptı.

3 BİDON İÇERİSİNDE 160 KİLO

Yapılan arazi aramasında 3 bidon içerisinde toprağa gömülü şekilde 160 kilogram amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği öğrenildi.