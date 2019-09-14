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Bingöl’de teröre lanet yürüyüşü

Bingöl’de teröre lanet yürüyüşü düzenlendi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:34
Bingöl’de teröre lanet yürüyüşü

Bingöl’de teröre lanet yürüyüşü düzenlendi.


Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde işçi minibüsünün geçişi sırasında EYP’nin infilak etmesiyle 7 kişi şehit olurken yaşanan bu olayın ardından ülkenin birçok yerinde teröre lanet mitingleri düzenlendi. Bingöl’de vatandaşlar, ‘Teröre lanet kardeşliğe davet’ sloganı altında terörü lanetlemek için bir araya geldi.


Merkez Genç Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türkçe, Zazaca ve Kürtçe yazılı pankartlarla terörü lanetleyerek 15 Temmuz Direniş Meydanı’na yürüdü. Burada toplanan kalabalık, hem teröre lanet okudu hem de Diyarbakır HDP İl binası önünde toplanan annelere destek verdi.


Toplanan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Bingöl Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, “Geçmişten beri binlerce Kürt kökenli, Zaza kökenli sivil ve savunmasız vatandaşımızı katlettiler. Dağlarımızda yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. Üstelik bunu yaparken de sözde Kürtleri, Zazaları savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de değilsiniz Müslüman da değilsiniz” dedi.



Üç dilde ‘yeter artık’ dediler


PKK’ya Bingöl’den seslendiklerini aktaran Tan, “Geçmişi katliamlarla dolu olan hain, alçak PKK terör örgütüne bir kez daha vatanseverlerin diyarı Bingöl’den sesleniyoruz. ‘Yeter artık’ diyoruz, ‘edi bese’, ‘Hın bes’ diyoruz. Bizim için bizim adımıza öldürmeyin diyoruz. İnsanları katleden bu PKK’nın da işbirlikçisi HDP’nin de Kürtleri ve Zazaları savunmak gibi bir dertleri yok. Bunlar yıllarca en büyük zararı bölge halkına verdiler. Ekmeğimizi elimizden aldılar, gelen hizmeti engellediler, çocuklarımızı zorla dağa götürdüler” diye konuştu.



Diyarbakır’daki anneler unutulmadı


Diyarbakır’da evlatları için nöbet tutan anneleri de unutmadıklarını belirten Tan, “Diyarbakır’da evlatları zorla dağa götürülen anneler, HDP binası önünde eylem yapıyor. Bu anneler HDP’ye seslenerek ‘Neyin Kürdistan’ı batsın sizin Kürdistan’ınız. Getirin evlatlarımızı. Sizin evlatlarınız özel okullarda okurken, bizim evlatlarımızı dağa gönderip öldürüyorsunuz’ diyorlar. Siz Kürt de Müslüman da değilsiniz. Anneler feryat ve figan yolluyor. Annelere Zaza kenti Bingöl’den selam yolluyoruz. Kendilerini canı gönülden destekliyoruz”ifadelerini kullandı.


Toplanan kalabalık edilen duaların ardından dağıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:34
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