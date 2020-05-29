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Aktüel

Bingöl'de terör operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Karlıova ilçesindeki 10 adrese düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:26:49 -
Bingöl'de terör operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbari bilgi doğrultusunda alınan arama kararı neticesinde dün Bağlıisa köyü kırsalındaki 10 adrese operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Adreslerde yapılan aramada 2 uzun namlulu silah ve şarjör, 3 ruhsatsız tabanca ve 5 şarjör, 3 av tüfeği, 8 kalaşnikof şarjörü, 7,62 milimetre çapında 233 fişek, 9 milimetre çapında 375 ve 9 milimetre çapında 12 tabanca fişeği, 12 kalibre 60 fişek, av tüfeği fişekliği, 2 bıçak, 2 hücum yeleği ve palaska ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 12 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.


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