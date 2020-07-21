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Aktüel

Bingöl'de serçenin yavrularını beslemesi objektife yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 10:49:47 -
Bingöl'de serçenin yavrularını beslemesi objektife yansıdı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bir serçenin yavrularını beslediği anlar objektife yansıdı.

Bingöl'deki Merkez Kültür Parkı, farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Kuş cıvıltılarının yankılandığı parkta bir serçenin yuvasından henüz ayrılmış olan yavrularını beslemesi ilgi gördü.

Parkta işletmeci Mehmet Çetkin, parka farklı türde çok sayıda kuşun geldiğini, ancak bu yıl serçelerin daha fazla görüldüğünü söyledi.

İnsanların kuşlarla bir arada vakit geçirmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Çetkin, anne kuşların yavrularını beslediği anlara vatandaşların da tanıklık ettiğini aktardı.

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