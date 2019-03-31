Bingöl’de seçmenler sandık başında

Bazı illerde olduğu gibi 185 bin 419 seçmenin yer aldığı Bingöl’de de sabah saat 07.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren seçim için okulların yolunu tuttu.

Türkiye genelinde erken oy kullanan şehirler arasında yer alan Bingöl’de sabah saat 07.00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Sabahın erken saatlerinde bölge genelinde okullarda sandıklar kurularak mühürlendi. Ardından oy kullanmaya gelen vatandaşlar saat 07.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı. 185 bin 419 seçmenin olduğu Bingöl’de toplam 777 sandık kuruldu.

Sabah saatlerinde oy kullanmaya gelen seçmenlerden Vecdi Arıkız, “Bugün vatandaşlık görevimizi yapmak için sandığa geldik. Oyumuzu kullandık genelde Türkiye’miz özelde ise Bingöl’ümüz için hayırlara vesile olsun” diye konuştu.

Seçmenlerden Ahmet Çubuk ise, “Sandıklar açıldı ve biz de vatandaş olarak görevimizi yapmaya geldik. Oyumuzu kullandık. Hiçbir problem yok çok şükür. Seçimlerin başta ülkemiz olmak üzere Bingöl’ümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.