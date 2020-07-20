Bingöl'de satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık tosun alıcısını bekliyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık kurbanlık tosun, 21 bin liradan satışa çıkarıldı.

Serpmekaya köyünde besicilik yapan Selim Karabağ'ın kurbanlık olarak yetiştirdiği tosun ahırda satışa sunuldu.

Karabağ, AA muhabirine, "Başkan" adını verdiği tosunu 21 bin liradan satışa sunduğunu söyledi.

Tosuna özenle, çocuğu gibi baktığını söyleyen Karabağ, şimdiye kadar iki alıcının çıktığını, birinin 19, diğerinin de 20 bin lira fiyat verdiğini belirtti.

Karabağ, "Bu boğayı 1,5 senedir besliyorum, arpa veriyorum. Kurbanlık için satıyorum. 1 ton 200 kilogram geliyor. Alıcı çıkarsa satarım. Bir arkadaş 20 bin lira verdi, satmadım. 21 bin lira istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kurbanlık tosunu satın almak isteyen Cevat Çavuşoğlu ile Karabağ arasında sıkı bir pazarlık yapıldı.

Çavuşoğlu'nun 19 bin liraya satın almak istediği tosun için kurban pazarlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde sosyal mesafe kuralına göre tokalaşma yerine çubukla yapıldı.

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç'un hakemliğinde ikili arasında yapılan pazarlık başarısızlıkla sonuçlandı.

Tosun, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni alıcısını bekliyor.

- Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmaması besicileri sevindirdi

Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Koç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlama olmayacağı yönündeki açıklamasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Üreticilerin zor şartlar altında yetiştirdiği kurbanlıklarla bayrama hazırlandığını anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Bu bayramın çifte bayramı olmasını diliyorum. Çiftçi gerçekten mağdur. Yem ve arpa fiyatlarının yüksek olmasından dolayı çiftçi mağduriyet yaşıyor. Kurbanlık satışlarıyla bu mağduriyetin bir nebze geçeceğine inanıyorum. İnşallah yetiştiriciler hayvanlarını satıp, mutlu şekilde evine dönecektir." dedi.

