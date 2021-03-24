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Gündem Bingöl'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Gündem

Bingöl'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Bingöl'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 05:06:00 -
Bingöl'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu.

Bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı ve araçlar su içinde kaldı. Mirzan Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katını basan su, komşuların saatler süren yardımıyla boşaltılamaya çalışıldı.

Bir küçükbaş hayvanın sele kapılıp telef olduğu görüldü.

Evini su basan Serkan Güney, AA muhabirine, sağanağın ardından evlerinin tuvaletinden sular fışkırdığını belirterek, "Mahallelimizin desteğiyle evimizdeki suları atmaya çalıştık. 2-3 defa pompa getirildi, sürekli bozuldu. Vidanjör bekledik ve 2 saat gelmedi. 3-4 defadır evimizi su basıyor. Halen mücadelemizi veriyoruz." dedi.

Eyüp Kaya da iş yerinin önünde oluşan su birikintilerini temizlemeye çalıştığını dile getirerek, yardım talebinde bulundu.

Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve su dolan yerlerdeki suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.

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