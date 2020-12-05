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Gündem Bingöl'de PKK'ya ait 2 odalı sığınak bulundu!
Gündem

Bingöl'de PKK'ya ait 2 odalı sığınak bulundu!

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında yapılan operasyonda PKK'lı teröristlere ait 2 odalı sığınak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:19:00 -
Bingöl'de PKK'ya ait 2 odalı sığınak bulundu!

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Kiğı İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri, Adaklı kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide yapılan aramada, teröristlerce önceden kullanılan ve içinde yaşam malzemesi bulunan 2 odalı sığınak tespit edildi.

Sığınak ve ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

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