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Bingöl'de PKK sığınaklarında silah ve patlayıcı ele geçirildi!

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK tarafından kullanılan 2 sığınakta 1 kalaşnikof tüfek, 2 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:14
Bingöl'de PKK sığınaklarında silah ve patlayıcı ele geçirildi!

Yayladere ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bingöl İl J.K.lığınca; Yayladere ilçesi mülki sınırlarında, 27 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonda tespit edilen 2 sığınak içerisinde; 1 ak-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 150 adet 7.62 mm fişek, 5 kalaşnikof şarjörü, 1 yelek, 1 palaska, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:14
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