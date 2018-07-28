Bingöl'de PKK sığınaklarında silah ve patlayıcı ele geçirildi!

Yayladere ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonla ilgili Bingöl Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bingöl İl J.K.lığınca; Yayladere ilçesi mülki sınırlarında, 27 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonda tespit edilen 2 sığınak içerisinde; 1 ak-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 150 adet 7.62 mm fişek, 5 kalaşnikof şarjörü, 1 yelek, 1 palaska, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir."