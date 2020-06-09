  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 17:42:39 -
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Z'nin kullandığı 33 VEF 28 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 KD 538 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Elazığ kara yolunun 22. kilometresi Dikme köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlarda sıkışanlar Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.

Biri ağır 5 yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ahmet Feti Bayaral, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı