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Ekonomi Bingöl’de onlarca taşınır ve taşınmaz ihale ile satılacak
Ekonomi

Bingöl’de onlarca taşınır ve taşınmaz ihale ile satılacak

Bingöl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Servisi mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkulleri ihale ile satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 14:12:00 -
Bingöl’de onlarca taşınır ve taşınmaz ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilimiz, Merkez İlçe Mahalleleri ile bağlı köylerde bulunan ve yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait 27 (yirmiyedi) adet taşınmaz, 2 (iki) adet kamu konutunun satışı ile 8 (Sekiz) adet taşınır (taşıt), Abdulans kar paleti (8 adet), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü, 2 adet 4 katlı (16 daireli) lojmanların yıkımı 2886 sayılı Kanunun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usülü ile 3 (Üç) adet taşınmazın irtifak hakkı ihalesi ise 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte ihalesi yapılacaktır. 

- İhale, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Zeki Ergezen Bulvarıi üzerinde bulunan Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğünün ihale salonunda toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

-  Geçici teminatını gösterir belgeyi, (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), Bankalardan alınan Teminat Mektuplarına ait teyid yazısı,

  -  Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 

 -   Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,                    

 -  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği veya  benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına  ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnameyi, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına müracaat ederek belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.  

- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/Milli Emlak Müdürlüğünde  bedelsiz görülebilir.

- İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- Taşınmaz mal satış ihaleleri sonrasında  her hangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış tutarı 4706 Sayılı Kanunnun 5 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bedelin üstünde kalması halinde 2 (iki) yıla kadar alıcının belirleyeceği sayıda taksitlendirme yapılacaktır. Taşınmaz malın ihale bedelinden 1/4 oranında peşinat alındıktan sonra kalan kısmına kanunu faiz uygulanacak şekilde en fazla  8 eşit taksitle ödenebilir. Satılan taşınmaz mallar  5 yıl süreyle Emlak Vergisinden  muaftır.

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Taşınmazların fiili ve işgal durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi satış şartnamesinde mevcuttur.

-Binanın yıkım ihalesine katılmak isteyenler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 17/06/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikeli Atıkların Geri Kazanımı Tebliği uyarınca, Tehlikesiz Atık Toplama / Ayrıştırma Belgesini (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), ibraz etmeleri gerekmektedir.

-Binanın yıkım ihalesine katılmak isteyenler; İş Deneyim: Daha önce Yıkım işinin yapıldığına dair iş deneyim belgesi veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınmış (Güncellenmiş Yıkım İşine ait Deneyim Belge) belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

-İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr  ile  https://bingol.csb.gov.tr/.internet sitesinde  yayımlanmaktadır.

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