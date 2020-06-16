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Aktüel

Bingöl’de "Mehmetçik" çadır kurma mesaisinde

Bingöl’de önceki gün meydana gelen depremin ardından AFAD tarafından gönderilen çadırlar, Mehmetçik tarafından köylerden sonra ilçe merkezlerine de kurulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:19:18 -
Bingöl’de "Mehmetçik" çadır kurma mesaisinde

Bingöl’de önceki gün meydana gelen depremin ardından AFAD tarafından gönderilen çadırlar, Mehmetçik tarafından köylerden sonra ilçe merkezlerine de kurulmaya başlandı.


Karlıova ilçesi merkezli önceki gün 5.7, dün ise 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ, Erzincan, Tunceli, Diyarbakır ve Erzurum’da da hissedilen depremde Karlıova Kaynarpınar köyünde 1 korucu güvenlik kulesinin çökmesi sonucu şehit oldu, toplamda ise 33 kişi hastaneye başvurdu. Şu ana kadar hastaneye başvuran depremzedelerden 27’sinin taburcu edildiği, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan depremin en çok etkilendiği Karlıova ve Yedisü ilçeleri ile onlara bağlı köylerde valilik, AFAD, Kızılay, İl Jandarma ve emniyet personelinin desteğiyle hem depremzedelere çadırlar kuruluyor, hemde sıcak yemek ulaştırılıyor.


Yedisu ilçesine bağlı depremden etkilenen köylerde çadır kurma işlemi tamamlandı. İlçe merkezine geçen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, belirlenen noktalara AFAD tarafından gönderilen çadırları kurmaya başladı. Yoğun bir mesai harcayan Mehmetçiğin çadırlarını kurduğunu belirten vatandaşlar ilk andan itibaren devletin tüm birimleriyle yanlarında olduğunu söyledi.

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