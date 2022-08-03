Bingöl'de korkutan deprem
AFAD saat 23.20'de Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Bingöl'de saat 23.20'de 3.7 büyüklüğünde, 6.61 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
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AFAD saat 23.20'de Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Bingöl'de saat 23.20'de 3.7 büyüklüğünde, 6.61 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
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