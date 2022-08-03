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Gündem Bingöl'de korkutan deprem
Gündem

Bingöl'de korkutan deprem

AFAD saat 23.20'de Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 23:39:00 -
Bingöl'de korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Bingöl'de saat 23.20'de 3.7 büyüklüğünde, 6.61 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

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