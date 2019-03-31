Bingöl'de kontrolden çıkan TIR, parçalara ayrıldı Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ndeki Halifan Köyü mevkiinde kaygan yolda kontrolden çıkan TIR, parçalara ayrıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar küreme aracını taşıyan TIR kontrolden çıkarak parçalara ayrıldı. TIR sürücüsü Şinasi Erten ise yaralandı. Kaza, Karlıova İlçesi'ndeki Halifan Köyü mevkiinde meydana geldi. Karlıova Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Özel İdare ekipleri tarafından Bağlısa köyü yolunun yoğun kar yağışından dolayı kapanmasıyla birlikte bölgeye kar küreme aracı nakledildi. İlçe Özel İdaresi'ne ait kar küreme aracını yükleyen Şinasi Erten yönetimindeki 12 AF 694 plakalı TIR, yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın etkisiyle TIR parçalara ayrılarak, karayoluna savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince sürücü Erten, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

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