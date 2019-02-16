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Bingöl’de kar nedeniyle kapanan 150 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl’de kar nedeniyle kapalı olan 281 köy yolunun 150’si ulaşıma açılırken, 131’inde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:11
Bingöl’de kar nedeniyle kapanan 150 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl’de kar nedeniyle kapalı olan 281 köy yolunun 150’si ulaşıma açılırken, 131’inde ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.


Bingöl genelinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle dün 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 24 saat aralıksız çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şuana kadar 150 köy yolu ulaşıma açıldı. Aralıksız çalışmalara devam eden ekipler, 131 köy yolunun da kısa sürede açılması için karla mücadele ediyor.


Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de bu kış, yoğun kar yağışlı geçiyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 14:11
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