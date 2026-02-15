  • İSTANBUL
Bingöl'de kapsül halinde 88 parça uyuşturucu yutan şüpheliler tutuklandı
Yerel

Bingöl’de kapsül halinde 88 parça uyuşturucu yutan şüpheliler tutuklandı

Bingöl'de uyuşturucu sevkiyatı yapmak için akılalmaz bir yönteme başvuran 2 zehir taciri, polisin radarına takıldı. Şüphelilerin vücudundan kapsüller halinde 1 kilodan fazla uyuşturucu madde çıkarılırken, adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zehir tacirlerinin polisi atlatmak için başvurduğu "yutma ve tıkma" yöntemi bu kez Bingöl’de patlak verdi. Narkotik ekiplerinin dikkati sayesinde, vücutlarını uyuşturucu deposu olarak kullanan şahıslar kıskıvrak yakalandı.

88 KAPSÜL METAMFETAMİN ÇIKARILDI

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Şüpheli görülen 2 şahsı takibe alan ekipler, yaptıkları incelemede uyuşturucunun vücut içine saklandığını tespit etti.

Şahısların vücutlarından tam 88 kapsül halinde toplam 1 kilo 175 gram metamfetamin maddesi ile 1 kapsül halinde 8.60 gram afyon sakızı maddesi çıkarıldı.

ZEHİR TACİRLERİ TUTUKLANDI

Hastanede yapılan işlemlerin ardından uyuşturucu kapsüllerinden temizlenen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bingöl polisinin uyuşturucuyla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

