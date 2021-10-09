Bingöl’de jandarma geçit vermedi! 3 günde 171 kilogram uyuşturucu
Bingöl'de kolluk kuvvetleri uyuşturucu kaçakçılığına geçit vermiyor. Bingöl'ün Genç ilçesinde il Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda son 3 günde 171 kilogram uyuşturucu maddesi ve silah ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarlarda çeşitli uyuşturucu madde ve çeşitli silah ve mühimmatlar ele geçirildi.
Valilik açıklama yaptı
Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 06-08 Ekim 2021 tarihleri arasında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonlarda 9 ayrı ev ve 8 farklı noktada toplam; 136 kubar esrar, 20 kilo 462 gram toz esrar, 15 kilo 198 gram kenevir tohumu, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik av tüfeği, 2 adet tek kırma av tüfeği, 32 adet 12 kalibre av tüfeği mühimmatı ele geçirilerek 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.