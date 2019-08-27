Bingöl’de ilk defa şah damarı anjiyografisi

Bingöl’de ilk defakarotis (şah damarı) anjiyografisinin gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Devlet Hastanesi Anjiyografi Laboratuvarında bir ilk olarakşah damarı anjiyografisinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada,"Karotis damar tıkanıklıkları, ülkemizde ve dünyada inmenin en önemli sebeplerinden birisidir. Hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği ve sigara damarların tıkanmasında başlıca sebeplerdir. Bu tür hastalara anjiyografi yapılarak damar tıkanıklığının saptanması ve uygun olan hastalarda da stent takılarak tedavi edilmesi inmeden korumada modern, etkili bir tedavi yöntemidir. Son bir yılda 605, açıldığı günden bugüne toplam bin 621 anjiyonun yapıldığı Bingöl Devlet Hastanesi Anjiyografi Laboratuvarı, 7/24 saat hizmet vermektedir. Anjiyografi Laboratuvarının açılmasıyla birlikte il dışı sevklerde önemli azalmalar olmuş,vatandaşlarımıza ilimizde hizmet verilmeye başlanmıştır"denildi.