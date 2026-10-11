Bingöl'de hezimete dönen ihmal! Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı, 12 kişi yaralandı!
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Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Eski Genç yolu mevkisinde öğleden sonra meydana gelen feci kazada, yolcu midibüsü ile kamyonet dikkatsizlik ve kural tanımazlık sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu taşıyan midibüs devrilerek yan yatarken, araçlar adeta hurda yığınına döndü. Can pazarının yaşandığı faciada 12 vatandaşımız yaralandı.
Bingöl'de yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, öğleden sonra Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Eski Genç yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan yatarken, 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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