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Yerel

Bingöl’de heyelan bölgesinde yol genişletme çalışması başlatıldı

Bingöl’de artçı depremin ardından meydana gelen heyelanda kapanan yolun açılmasının ardından bugünde yol karayolları tarafından yol genişletme çalışmasına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:52:25 -
Bingöl’de heyelan bölgesinde yol genişletme çalışması başlatıldı

Bingöl’de artçı depremin ardından meydana gelen heyelanda kapanan yolun açılmasının ardından bugünde yol karayolları tarafından yol genişletme çalışmasına başlandı.


önceki gün 5.7’lik depremin meydana geldiği kentte dün, 3.7’lik artçı sarsıntı ile birlikte Karlıova ile Yedisu ilçesi arasındaki bölgede heyelan olmuştu. Heyelan nedeniyle düşen kaya parçaları ve topraklar depremin merkez üssü Kaynarpınar köyüne 10 kilometre kala yolu ulaşıma kapattı. İl Özel İdare ekipleri ise çalışma yaparak yolu ulaşıma açtı. O sırada AKUT ekibi ve karşıdan gelen bir araç toprak altında kalmaktan saniyelerle kurtulmuştu.


Bugün bölgeye çok sayıda Karayollarına bağlı iş makinesi sevk edilerek yol genişletme çalışması başlatıldı. Geceye kadar sürecek olan çalışmalar kapsamında meydana gelebilecek yeni bir heyelan nedeniyle tedbir alındığı bildirildi.

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