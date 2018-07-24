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Bingöl’de fotoğraf çekerken baraj gölüne düşen genç kayboldu

Bingöl’de baraj gölünde fotoğraf çekerken sandaldan suya düşen 16 yaşındaki genç kayboldu. Gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

24 Temmuz 2018 Salı 22:42
Bingöl’de fotoğraf çekerken baraj gölüne düşen genç kayboldu

Olay, Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyündeki Yukarı Kalehan Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’ten ailesi ile birlikte köye gelen H.K. (16), arkadaşıyla birlikte baraj gölüne gitti. Barajda sandala binen iki arkadaş fotoğraf çekmek istedi. Fotoğraf çektiği sırada dengesini kaybeden 16 yaşındaki genç suya düştü.

Arkadaşının çığlıkları üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, tüm çabalarına rağmen genci bulamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalgıç ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saattir süren aramalara rağmen bulunamayan genci arama çalışmaları sürüyor. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 22:42
  1. Bingöl
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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