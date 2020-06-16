Bingöl’de depremin ardından hasar tespit çalışmaları

Bingöl’de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Elmalı köyünde hasar tespit çalışmaları başladı.

Önceki gün saat 17.24’te merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremle ilgili devlet yaraları sararken, bir taraftan da hasar tespiti yapılıyor. Depremde en çok hasarı gören yerlerden Yedisu ilçesine bağlı 36 haneli 100 nüfuslu Elmalı Köyü’nde de bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.Bölge genelinde 80 kişilik ekibin hasar tespit çalışması yaptığı belirtildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İnşaat Teknikeri Özkan Atla, “Bir an önce bakanlık olarak organize olup olay yerine geldik. Şuanda oluşturulan ekiple birlikte hasar tespit çalışmalarına başladık. Köy köy gezip hasar tespit çalışmamızı yapıp halkımızı en kısa zamanda refaha ulaştıracağımızı düşünüyoruz. Bingöl genelinde şuanda 80 kişilik bir ekip var. Umarım en kısa zamanda sonuç alacağız" dedi.