  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bingöl’de dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya inişi yaptı
Aktüel

Bingöl’de dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya inişi yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:36:35 -
Bingöl’de dağcılar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya inişi yaptı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kaya bloğundan halat inişi gerçekleştirdi.

Bingöl'de Kuzey Yüzü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, Bingöl-Erzurum kara yolunun 35. kilometresindeki 40 metre yükseklikteki kayalıklardan halat yardımıyla iniş yaptı.

Kulüp Başkanı Ramazan Küçükhazar, gazetecilere yaptığ açıklamada, milli mücadelenin önemine işaret ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlamak ve şehitleri anmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Küçükhazar, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık alanda tedbirlere uyarak iniş yapan dağcıların Türk Bayrağı açtığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül
Teknoloji

Turkcell Akademi’nin fark oluşturan programlarına uluslararası iki ödül

Turkcell Akademi’nin finansal gelişim ve liderlik odaklı iki eğitimi, dünyanın en prestijli kurumsal organizasyonlarından Brandon Hall Excel..
Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var
Gündem

Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var

Türkiye-İran sınırında Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit old..
Yunan spiker: Türkiye İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak istiyor
Gündem

Yunan spiker: Türkiye İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak istiyor

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin İslam alemini birleştirip kendi bloğunu kurmak ..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı