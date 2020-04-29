  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Bingöl'de çalınan altından öyle bir yerde bulundu ki...

Bingöl'de çalınan 7 bilezik ve 1 çift küpe, moloz çuvalının içinden çıktı.

2020-04-29 17:50:00 -
Bingöl'de çalınan altından öyle bir yerde bulundu ki...

R.N., 18 Nisan'da ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişiyi darp edip, üzerinde bulunan altınları çalarak kaçtı. Yapılan şikayet üzerine polis ekipleri, R.N.'in yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çalınan 7 bilezik ve 1 çift küpeyi moloz bulunan çuvalın içerisinde buldu.

Altınlara sahibine teslim edilmek üzere el konulurken, R.N. ise gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı