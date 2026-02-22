  • İSTANBUL
Bingöl’de ambulansla ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl Havalimanı Kavşağı’nda ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Kaza, Bingöl Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ambulans ile hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

KAVŞAKTA CAN PAZARI

Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın oluş nedeniyle ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

