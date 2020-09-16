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Aktüel Bingöl'de 6,5 kilogram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi
Aktüel

Bingöl'de 6,5 kilogram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:47:42 -
Bingöl'de 6,5 kilogram esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 6 kilo 500 gram kubar esrar ve bin 688 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 ayrı tarlada bin 688 kök Hint keneviri, adreslerde de 6 kilo 500 gram kubar esrar ve tabanca bulundu.

Operasyona ilişkin 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle, il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle mücadeleye aralıksız devam ediyor.


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