  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl’de 51 bin adet maske eczanelerden dağıtılacak

Korona virüs tedbirler kapsamında Bingöl’e gönderilen 51 bin adet maskenin eczanelerden dağıtılacağı bildirildi.

2020-04-26 14:15:12 -
Bingöl’de 51 bin adet maske eczanelerden dağıtılacak

Korona virüs tedbirler kapsamında Bingöl’e gönderilen 51 bin adet maskenin eczanelerden dağıtılacağı bildirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eczanelerde dağıtılacak olan ücretsiz maskelerden 51 bin adedi Bingöl’e ulaştı. Valilik, 20 ile 65 yaş arası vatandaşların SMS kodu ve TC kimlik numaraları ile maskeleri teslim edilen eczanelerden temin edebileceklerini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı