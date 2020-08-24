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Aktüel Bingöl'de 2 ton 135 kilogram esrarla 1 milyon 80 kök Hint keneviri ele geçirildi
Aktüel

Bingöl'de 2 ton 135 kilogram esrarla 1 milyon 80 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:46:44 -
Bingöl'de 2 ton 135 kilogram esrarla 1 milyon 80 kök Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 2 ton 135 kilogram esrarla 1 milyon 80 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı Hint keneviri ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce, 22 Ağustos'ta Genç ilçesi kırsalındaki 14 noktaya düzenlenen operasyonda 2 ton 135 kilogram kubar esrarla 1 milyon 80 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kenevirler olay yerinde imha edildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele aralıksız sürüyor.

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