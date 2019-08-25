Bingöl’de 1 ton 280 kilo esrar ile 500 binden fazla Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 7 ayrı tarlada 501 bin 700kök Hint keneviri ile 1 ton 280 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucunun piyasaya arzı ile mücadele kapsamında yapılan planlı çalışmalar neticesinde; Genç ilçesi kırsalında 23-24 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ormanlık alan içerisinde ve dere yataklarında açılmış 7 ayrı tarlada toplam 501 bin 700 kök kenevir bitkisi ile 1 ton 280 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, söz konusu kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler yerinde imha edilmiş, olayın failleri 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.