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Bingöl’de 1 ton 280 kilo esrar ile 500 binden fazla Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 7 ayrı tarlada 501 bin 700kök Hint keneviri ile 1 ton 280 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:32
Bingöl’de 1 ton 280 kilo esrar ile 500 binden fazla Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 7 ayrı tarlada 501 bin 700kök Hint keneviri ile 1 ton 280 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucunun piyasaya arzı ile mücadele kapsamında yapılan planlı çalışmalar neticesinde; Genç ilçesi kırsalında 23-24 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ormanlık alan içerisinde ve dere yataklarında açılmış 7 ayrı tarlada toplam 501 bin 700 kök kenevir bitkisi ile 1 ton 280 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, söz konusu kenevir bitkileri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler yerinde imha edilmiş, olayın failleri 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:32
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