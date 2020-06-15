Bingöl-Yedisu kara yolu artçı depremler nedeniyle ulaşıma kapandı
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de artçı depremlerin neden olduğu heyelan nedeniyle Bingöl-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından ikisi 4 üzeri 90 artçı deprem meydana gelirken, saat 09.51'te yine merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Artçı depremler nedeniyle Kaynarpınar köyü mevkisinde Bingöl-Yedisu kara yolunda heyelan oluştu.
Heyelan nedeniyle kopan kayalar yolu ulaşıma kapattı.
Ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı