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Yerel Bingöl Valiliği yaşanan balık ölümleri ile ilgili açıklama yaptı
Yerel

Bingöl Valiliği yaşanan balık ölümleri ile ilgili açıklama yaptı

Bingöl’de Göynük Çayında 2 gün önce yaşanan ve basına yansıyan balık ölümleri ile ilgili haberler üzerine valilikten açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 17:53:00 -
Bingöl Valiliği yaşanan balık ölümleri ile ilgili açıklama yaptı

Valilik tarafından yapılan açıklama, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ‘Bingöl’de Balık Ölümleri’ başlığıyla yapılan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla müdürlüğümüzce açıklama yapma gereği duyulmuştur.” denildi.

Açıklamada, “Söz konusu haber ve paylaşımlar üzerine müdürlüğümüz ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ilgili personelince 21-23.09.2022 tarihlerinde Çeltiksuyu Köyü Göynük Çayında inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda, Çeltiksuyu Köyü kanalizasyon sisteminin doğal arıtma ile arıtılıp bölgeye deşarj edildiği; doğal arıtma sistemine gelen hatta tıkanıklık olduğu ve arıtmaya girmeden Göynük Çayına aktığı görülmüş olup söz konusu tıkanıklığın giderilmesi için İl Özel İdaresince gerekli çalışma başlatılmıştır.

Ayrıca; Sütaş AŞ.’ye ait arıtma sularının Merkezi Laboratuvar Sistemince atanan yetkili laboratuvarlar tarafından 15 günlük periyotlarla analizlerinin yapıldığı, yapılan analiz sonuçlarının müdürlüğümüze düzenli olarak sunulduğu, alınan analiz sonuçlarında standart değerler açısından herhangi bir aykırılık olmadığı tespit edilmiştir.

Göynük Çayı deşarj noktalarındaki denetim ve incelemelerimiz aralıksız devam etmektedir.” denildi.

(İLKHA)

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