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Bingöl TOKİ sonuçları | Bingöl TOKİ kura sonucu 2020

Bingöl Tokİ isim listesi 2020 | TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuralarının çekimi devam ediyor. Bingöl TOKİ başvurusunda bulunanlar "Bingöl TOKİ sonuçları" , "Bingöl TOKİ kuraları çekildi mi?" , "Bingöl TOKİ kazananlar" , "Bingöl TOKİ isim listesi" , "Bingöl TOKİ sonuçları sorgula" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:21:00 -
Bingöl TOKİ sonuçları | Bingöl TOKİ kura sonucu 2020

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için TOKİ 81 ili kapsayan 100 bin sosyal konut projesi başvurularını ocak ayında tamamladı. 100 bin sosyal konut için 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Kura çekimleri il il gerçekleşiyor. Bir süre kura çekimlerine koronavirüs salgını sebebiyle ara verildi. Kura çekimleri nisan ayının son haftası tekrar başlandı. Bingöl TOKİ başvurusunda bulunanlar ise kuralarının çekilip çekilmediğini merak ediyor.

Bingöl TOKİ sonuçları | Bingöl TOKİ kura sonucu 2020

Bingöl TOKİ kuraları 21 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da çekilmeye başladı. Vatandaşlar kura çekimlerini yalnızca online olarak takip edebiliyor.

BİNGÖL TOKİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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