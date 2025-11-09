  • İSTANBUL
Yerel Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var
Yerel

Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bingöl Solhan’da trafik kazası! 1 Ölü ve yaralılar var

Bingöl’ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Solhan Yeni Başak Yolu üzerinde bulunan Murat Köyü Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Şefik Toplu hayatını kaybederken G.G., A.U. ve T.B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Toplu’nun cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

