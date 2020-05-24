Bingöl şehitlerinin silah arkadaşları, Denizli'deki şehitler anıtında buluştu

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giden sivil ve silahsız 33 askerin PKK'lı teröristlerlerce şehit edilmesinin 27. yılında hain saldırıdan kurtulan bazı gazilerle şehit aileleri, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde olayın unutturulmaması için yapılan şehitler anıtında buluştu.

Dodurga Mahallesinde Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları, Tüm Kamu Çalışanları Birlik Sendikasının girişimiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "24 Mayıs 1993, 33 Şehit Asker Anıtı", olayın 27. yılında şehit yakınlarını bir araya getiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Şehit Şeref Tay'ın mezarının yanında yaptırılan anıtta olaydan ağır yaralı olarak kurtulan gaziler Erdal Özdemir ile Cengiz Evren ve aileleriyle bazı şehit ailelerinin gerçekleştirdiği buluşmada şehitler için dualar edildi.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Gazi Cengiz Evren, o günü 27 yıl geçmesine rağmen an ve an hatırladığını, Türk milletinin hangi karakterdeki yaratıklarla uğraştığını anlatmak için bu olayın hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade etti.

PKK'lı teröristlerin kendilerini kurşuna dizdiğini, 7-8 mermi ile yaralandığını, yanı başındaki 33 arkadaşını şehadetine tanıklık ettiğini anlatan Evren, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah ordumuzu karada, havada, denizde her yerde muzaffer eylesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Gazilerimize de şifalar versin, hayırlı ömürler ihsan etsin. Vatanımız sağ olsun." dedi.

Bu olayın unutulmaması için anıt yapma projesini hayata geçirdiklerini belirten Evren, "Şehidimizin kardeşi Turan Tay'ın girişimiyle gelecek kuşaklara bu olayı, PKK'nın ne kalleş bir terör örgütü olduğunu aktarabilmemiz için böyle bir anıt yapma projesi oldu. Bu proje üzerine diğer gazi ve şehit ailelerimizle birlikte çalışarak Dodurga Mahallesi'nde 33 şehidimizin ve gazilerimizin isimlerinin yer aldığı bir anıt yaptık. İnşallah bu anıt, gelecek kuşaklara köprü vazifesi görür, bu olay unutulmaz diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "O anlar hiç aklımdan çıkmıyor"

Olaydan sonra tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren gazi Erdal Özdemir de Şehitler Anıtı'nda yer alan arkadaşlarının isimlerini okurken duygusal anlar yaşadı.

Açıklamasında kurşuna dizildiklerini o günü unutmanın mümkün olmadığını, kendisinin de 7 kurşunla yaralandığını ifade eden Özdemir, şehit olan arkadaşlarını bugün gibi hatırladığını, halen şehit aileleri ve gazilerle görüştüklerini, yapılan anıtın bu olayın unutturulmaması açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

- "Şehit olacağını söylemişti"

Şehit Şeref Tay'ın annesi Hatice Tay ise anıtın yanındaki oğlunun kabrini ziyaret ederken gözyaşı döktü.

Gazilere sarılarak evlat acısını dindirmeye çalışan anne Tay, "Ateş olsam Bingöl dağlarını yakardım, Duman olsam ovalara çökerdim, kuş olsam oğluma uçar varırdım, kırıldı kanadım kolum, kalkamadım ağlar gezerim oğlum." dedi.

Dağıtım iznine geldiğinde oğlunun şehit olacağını söylediği belirten Tay, şunları anlattı:

"Ertesi gün gidecek. Göğsündeki künyeleri gösterdi. 'Bunun biri anneme gelecek, biri de kendime, iki dişimin arasına kıstırıverecekler, ben şehit olacağım, şehit olarak döneceğim.' dedi. Unutamıyorum, unutulacak gibi değil."

- Şehitler için Çınar Anıtı projesi

Şehidin kardeşi Turan Tay da yaşanan olayı ve şehitleri unutmamak ve unutturmamak için çaba gösterdiklerini, yaptırdıkları anıtla emanete sahip çıktıklarını düşündüklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Allah izin verirse yapımını başlattığımız Çınar Anıtı da var. 30 Ağustos'ta koronavirüs olayında biraz daha iyileşme olursa onun açılışı yapmayı düşünüyoruz. 33 şehit asker ile o olaydan kurtulan gaziler için, Dumlupınar, Sarıkamış, Malazgirt, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz Şehitleri için 7 ayrı çınar ağacı projemiz var. Tekrar şehit ailelerimizi, gazilerimizi burada buluşturmayı düşünüyoruz." dedi.