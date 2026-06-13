Bingöl merkezli sülük çetesine şafak darbesi!
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların alın terine göz diken ve haksız kazanç sağlayan "Nitelikli Dolandırıcılık" şebekesine yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
Bingöl merkezli yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Bingöl merkezli Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.