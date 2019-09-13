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Bingöl merkezli 14 ilde HTŞ ve DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

Bingöl merkezli 14 ilde terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 40 şüpheliden 38’i gözaltına alındı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:45
Bingöl merkezli 14 ilde HTŞ ve DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı

Bingöl merkezli 14 ilde terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ’ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 40 şüpheliden 38’i gözaltına alındı.


Bingöl Valiliği, DEAŞ ve Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) silahlı terör örgütlerinin finans kaynaklarının deşifresine yönelik Bingöl TEM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından koordineli bir şekilde 9 ay süreyle çalışma yapıldığını açıkladı.


Valilik açıklamasında, "Çatışma bölgeleri olarak adlandırılan Suriye ülkesinde silahlı faaliyet gösteren DEAŞ ve HTŞ silahlı terör örgütü mensuplarına örgütsel faaliyetlerde eylemlerde kullanılmak üzere banka hesapları üzerinden sözde infak, akika, fıtır, zekât adı altında fon toplayan, Hawala ve farklı yöntemlerle ile örgüt mensuplarına fon aktarımı yapan, incelenen banka hesaplarında aralarında hiçbir ticari izahı olmayan para ilişkileri bulunan, ülkemiz içerisinde yürüttükleri propaganda faaliyetleri ve illegal sınır geçiş organizeleri ile terör örgütlerine elemen temin eden, illegal yollarla ülkemize giriş yapan örgüt mensuplarına barınma sığınma saklanmaları için yer temin eden, örgüt mensuplarına tıbbı ilaç erzak kıyafet şeklinde malzemeleri tedarik eden, örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında ’Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçlarından soruşturma yürütülmüştür" denildi.



14 il de 38 şüpheli gözaltına alındı


Yürütülen soruşturma kapsamında da da bilgi veren Valilik, "13.09.2019 günü 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Bingöl merkezli İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında 1 Suriye vatandaşı ve 37 Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan arama işlemlerinde 1 adet ruhsatsız barette marka tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, dijital malzemeler, örgütsel dokümanlar, yayınlar ve terör örgütüne fon toplamak amacıyla silahlı örgüt mensubu tarafından kurulan illegal yapıya ait sözde sadaka kutuları ele geçirilmiştir. Kamu düzeninin sağlanması, vatandaşımızın huzur, güvenini sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız ve tavizsiz devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:45
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